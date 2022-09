Roberto Saviano, escritor y periodista italiano que se enfrentó a la mafia, mantiene un litigio abierto con varios representantes de la extrema derecha italiana como Giorgia Melonio o Matteo Salvini.

Saviano ha explicado en El Objetivo que le han denunciado "dos veces por difamación". "A Salvini lo he definido como el ministro de la mala vida", ha explicado.

El periodista también ha relatado por qué le denunciaron por segunda vez: "Estábamos en televisión y veo una escena, un vídeo de una barca de inmigrantes y veo que una mujer pierde a su bebé. Ella resbala y cae al agua, la salvan, sube a esa barca y dice 'he perdido a mi bebé'. Al niño lo encontraron después, pero muerto. El periodista me pregunta, frente a esa escena, por Salvini, Meloni... Y yo contesto '¡Bastardos!' Me pusieron también una denuncia por eso".