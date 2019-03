Andrea Levy, sobre los acuerdos de cara a las elecciones: "Seremos capaces de llegar a diálogo"

La diputada del PP ha puesto como ejemplo a Italia para alertar de la inestabilidad "institucional y económica" en la que podría entrar España si no se alcanzan acuerdos tras las elecciones. Andrea Levy defiende que el PP irá "a proyectos políticos lo más amplios posibles que articulen mayorías que articulen alternativas de Gobierno".

"En el Partido Popular aspiramos a ofrecer un proyecto dentro del centro derecha lo suficientemente amplio para ser el mayoritario y el preferido", ha defendido Levy. Además ha añadido que en el PP serán "capaces de llegar a diálogo", ejemplificando esa capacidad con el pacto que ha tenido lugar en Andalucía.

Ana Pastor ha recriminado a la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular que Vox ha atacado a su propio partido por no haber cumplido la derogación de la Memoria Histórica, una pregunta que ha sido respondida por la parlamentaria: "Algunos que llegan nuevos al Parlamento no saben que la política no se hace de un día para otro".

"Lo que esperarán de nosotros los españoles después de las elecciones no es que los políticos seamos un impedimento, sino que seamos parte de la solución y eso lo haremos presentando con luz y taquígrafos las propuestas, como hicimos en Andalucía", ha defendido Levy. La diputada ha finalizado su intervención atacando al Ejecutivo: "No como estaba haciendo el señor Sánchez en la negociación de los Presupuestos, que era una negociación en la oscuridad".