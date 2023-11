En la jura de la princesa Leonor de la Constitución, había mil ojos puestos en todos los protagonistas de un evento tan importante para la Casa Real. La reina Letizia no se ha librado de este análisis, con críticas acerca de la supuesta seriedad que muchos le han achacado.

Al ver estas críticas, Ana Pastor ha reconocido estar "sorprendida". "Era sorprendente cómo se ponía el acento en si estaba muy seria o no. Había mucha presión no sobre ella, sino sobre su hija. Para mí ha sido sorprendente. Si sonríe, mal; si no sonríe, mal también", lamenta la presentadora de El Objetivo.

En su caso, a Pilar Urbano le ha gustado ver la faceta de periodista de Letizia, ya que cree que estaba "mirando las reacciones" de las personas que estaban en las tribunas del Congreso de los Diputados: "Estaba perspicaz, no la he visto seria. No estaba anonadada".