En la sexta noche de protestas frente a la sede de Ferraz, se ha vuelto a repetir la imagen de radicales haciendo gestos fascistas. Sobre esto, la sindicalista Afra Blanco ha asegurado este jueves en 'El Objetivo' que, de esta manera, ellos "se califican a sí mismos". "Si usas simbología fascista, si cantas cánticos fascistas, si tú saludas como los fascistas, eres un fascista", ha zanjado.

Para Blanco, los que "colaboran o refuerzan este tipo de concentraciones están reforzando al fascismo". "No eres un patriota ni un demócrata ni un constitucionalista, eres un fascista", ha añadido.

Más allá de esto, la sindicalista ha asegurado que lo que más "le preocupa de todo esto" es cómo están actuando los políticos ya que, sostiene, ellos "están llamados a transformar, pero en el Parlamento".

"Si no lo pueden hacer, es porque no tienen el respaldo del pueblo. No están llamados a liderar las calles, a movilizar a la gente para que ejerza la violencia, acoso o que no permitan la libre información bajo los término de golpe de Estado", ha reflexionado Blanco.