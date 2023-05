Kiko, el personal washer de Alvato Luxury, presume de ser muy meticuloso ante 'Paca', su aprendiz de hoy, sin saber que en realidad se trata de su jefa infiltrada. El trabajador le da el aspirador a su inexperta alumna que se pone manos a la obra rápidamente, pero, pasados unos segundos, hay un pequeño percance.

"¡Eh, eh, para, para! ¿No has escuchado que parecía eso una tragaperras?", le pregunta Kiko a 'Paca'. "Él me había dicho que lo había recogido todo. Claro, he ido yo allí superconvencida de que no había nada", explica Alicia Coronel a las cámaras de El Jefe Infiltrado. Y es que, Kiko no ha revisado tan a fondo como debería.

Por si fuera poco, el cliente les pilla recogiendo una pulsera y unas monedas de la bolsa de la aspiradora. "Esa pulsera es mía", dice un tanto enfadado. "Sí, es que hemos tenido una incidencia. La chica la tengo aquí nueva...", se excusa ante la atónita mirada de la 'aprendiz'. "Él lo resuelve todo muy fácil: culpa mía", se queja en su entrevista personal la jefa.