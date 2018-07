Laura: “Yo soy técnico de laboratorio y al quedarme embarazada no me renovaron”

LA EMPLEADA NECESITA SACAR ADELANTE A SU FAMILIA

Jesús Navarro, director de operaciones de Domino’s Pizza, se infiltra en la cocina para conocer a una empleada a la que quieren promocionar. Tendrá que disimular sus pericias como cocinero para no levantar las sospechas de Laura, la cocinera. La joven le enseña cómo se hace una pizza y empieza a sospechar. “Parece que Jesús lleve toda la vida estirando masa”, asegura. Laura es técnico de laboratorio y al quedarse embarazada no le renovaron su empleo y no le quedó otra que entrar en Domino’s para sacar a su hijo adelante.