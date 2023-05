El elegante Julio Alonso, director general de UrbanClean, se ha convertido en Ximo Amat, un tenista retirado (y calvo) tras pasar por las manos y las tijeras de Dani, el ideólogo de este impresionante cambio de look que vemos en el vídeo principal de esta noticia. Cuando Julio regresa a casa, solo su perro le recibe con agrado, sin importarle que haya cambiado el traje por el chándal ni cuántos pelos haya sobre su cabeza.

Fernanda no puede evitar un grito y sus hijas huyen asustadas. "Me parece que está muy chungo", reconoce su esposa. "No lo supero". "Pero, papi, ¿ves bien o mal?", pregunta confundida su hija pequeña cuando le ve con gafas. "Voy a infiltrarme en la empresa. Voy a estar en diversas tiendas con gente que me va a enseñar a lavar y a planchar", explica.

La cara de su mujer cuando escucha estas palabras de boca de su marido lo dice todo, pero por si no ha quedado claro, verbaliza su opinión al respecto en su entrevista personal. "Julio en casa no hace nada. No mueve un dedo", se queja indignada.

A las niñas no les parece bien que su padre se vaya de casa una semana, pero aún así, le hacen la cobra cuando intenta darles un beso de despedida. Menos mal que tiene a su fiel perro para decirle adiós.