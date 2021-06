El director de Marketing y Expansión de 'Spagnolo' para su participación en 'El Jefe Infiltrado' al descubrir "un error garrafal" en su principal almacén.

Y es que muchos polos de la marca han llegado con la bandera de la República impresa en lugar de la rojigualda. Algo que le lleva a llamar a su hermano, encargado de la producción, en mitad del programa.

"Me ha entrado todo lo malo. He tenido que parar la infiltración para llamar a mi hermano y que paralizara todos los productos. Ha sido un fallo garrafal, estos errores no se pueden permitir", señala en el vídeo superior.