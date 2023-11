Dani Mateo hace un análisis de la apertura solemne de la legislatura. El primer detalle que no se escapa a ojos del colaborador es el comportamiento de Pedro Sánchez y Francina Armengol. Ambos no han dejado de hablar durante todo el besamanos de los reyes, algo que lleva Mateo a pensar que estaban aburridos.

Los que si han trabajado, en opinión de Dani, son los reyes que han estado 20 minutos saludando. Para el colaborador no todos los saludos son iguales. Por ejemplo, Rafa Hernando "a la que te saluda te come un poco la oreja" o Ángel Gabilondo que, "el pobre es soso hasta para saludar". Y Mateo no se olvida de "los motivados" como Esperanza Aguirre "que hace un poco de yoga monárquico por que ese día no ha podido ir al gimnasio".

Mateo muestra también el mal rato que ha pasado Yolanda Díaz cuando se ha tenido que 'enfrentar' a los micrófonos de los periodistas. La vicepresidenta segunda del gobierno ha tenido un momento de tensión por culpa de un micrófono que a punto ha estado de golpearla.