Más allá de la agitación que promueven los partidos de derechas, el frente que se opone a la amnistía es amplio. En las últimas horas, el Consejo General del Poder Judicial celebraba un pleno extraordinario donde los nueve vocales conservadores elegidos por el Partido Popular han firmado una declaración en contra de la ley de amnistía, que consideran una grave vulneración de los derechos fundamentales y de la propia separación de poderes.

"Un CGPJ caducado, cuyos miembros no tienen entre sus atribuciones hacer juicios políticos y que, por si fuera poco, convocan un pleno sobre una ley que todavía no se conoce porque no se ha redactado", recapitula Wyoming, que afirma rotundo que "ellos sabrán, porque son los expertos en saltarse la separación de poderes".

"¿Habéis visto niños? Ahora sabéis por qué el PP es tan remolón a la hora de renovar el órgano de los jueces", comenta Wyoming, que afirma que "necesita tener ahí a sus amiguitos para que se pongan a chinchar cuando ellos lo necesitan".