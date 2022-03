Juan Carlos I ha anunciado en una carta enviada a su hijo que continuará residiendo en Abu Dabi por "razones que pertenecen a su ámbito privado". Unas palabras ante las que Wyoming se pregunta "si es que se ha echado otra amiguita entrañable". El presentador incluso se pone en la piel del emérito para leer el comunicado, en el que el monarca afirma que volverá "con frecuencia" a España. "A ver si ahora va a querer venir todos los fines de semana para traernos la ropa sucia y llevarse un táper de croquetas", advierte.

En la carta, el rey Juan Carlos incluso afirma ser consciente de la trascendencia para la opinión pública de acontecimientos de su "vida privada". Una frase ante la que Wyoming le envía un mensaje: "Don Juan Carlos, los españoles no estamos escandalizados por los acontecimientos de su vida privada, no nos interesa en general lo que pase en su cama, nos interesa lo que pase en sus cuentas". "Estamos escandalizados por sus negocios privados, porque esos negocios los hiciera durante su época de jefe del Estado y porque hasta ahora no nos haya dado una explicación convincente de cómo consiguió acumular un patrimonio de 77 millones de euros y ocultarlos a la Hacienda pública", insiste.