CIFUENTES NO DEJARÁ LA ASAMBLEA

Maíllo asegura que "es legítimo y normal" que Cristina Cifuentes siga siendo parlamentaria y Wyoming no ha dudado en responder: "No conozco parlamentarios con másteres falsos, que mientan y que roben en supermercados. Aunque es cierto que el PP tiene un concepto de normalidad muy particular, les parece normal que la policía registrara su sede o destruir a martillazos los discos duros de su extesorero".