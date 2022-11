En su monólogo con el que comienza El Intermedio, Wyoming desvela que hoy han recibido la visita de un colegio de quinto de primaria, a los que ha explicado que la mayoría de cosas que hay en el plató del programa "no sirven para nada".

"Antes valorábamos los objetos porque no servían para nada", explica el presentador, que expresa su pasión por este tipo de cosas que no tienen ninguna utilidad, entre ellas la Cumbre del Clima: "No es que este año haya terminado sin un acuerdo eficaz para reducir las emisiones de gases o el uso de combustibles fósiles, es que el año que viene se celebra en Emiratos Árabes", comenta Wyoming, que en el vídeo sobre estas líneas destaca la ironía de celebrar este evento en un país que "vive, literalmente, de que el resto de países contamine".