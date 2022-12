'THE VERY BEST OF EL INTERMEDIO' REPASA LAS FASES DEL PP ANTES DE ACEPTAR UN PROBLEMA

Wyoming: "Es lo que tiene el dinero negro, que no consta"

El ‘The very best of El Intermedio’ repasa las distintas fases por las que pasan los líderes del PP antes de aceptar un problema. Para ello, Sandra Sabatés y Wyoming analizan las reacciones de los populares ante la información por parte de los medios de la existencia de sobresueldos en su partido. La primera fase es la negación de los sobres.