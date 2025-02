Wyoming, muy crítico con las palabras de Ayuso sobre las víctimas de las residencias: "Este es el nivel moral"

En el pleno de la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha respondido de una llamativa manera a las críticas de la oposición, tras la polémica de Miguel Ángel Rodríguez sobre los familiares de las víctimas de las residencias. Como se puede en el vídeo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha desestimado la polémica afirmado: "Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas".

"Sí, es justo lo que habéis oído", apunta el Gran Wyoming, "la presidenta de la Comunidad de Madrid ha definido como 'las mismas mierdas' a las legítimas explicaciones que piden las familias de aquellos a los que dejaron morir en las residencias abandonados". "Este es el nivel moral", añade el presentador.

El presentador afirma que a Díaz Ayuso "le da igual todo". "Hace unos meses habría disimulado con ese estilo que tiene diciendo 'no me han escuchado, me han escuchado mal, digo que me traen ustedes las mismas piedras'", indica, irónico, Wyoming.

Sandra Sabatés apunta que la presidenta madrileña también ha cargado contra la izquierda acusándola de usar a las víctimas de las residencias en su contra. "Ayuso lleva tantos días callada que hoy ha decidido soltarlo todo", replica Wyoming. "Señora presidenta, sobrevalora usted a la izquierda madrileña", concluye irónico, "para poner a las víctimas en su contra no hace falta manipularlas, basta con ponerles sus propias palabras".