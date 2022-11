Dani Mateo se enfrenta al baño de realidad de la audiencia y, según Andrea Ropero, se merece un "buen tirón de orejas" por haber cometido este error: "Me caes genial, pero hoy metiste la pata, sorry", comienza el mensaje de Twitter de una espectadora del programa, que le reprocha haber dicho "algo sobre una jirafa afónica". Una afirmación que, como ella explica, es imposible porque "las jirafas son mudas, no tienen cuerdas vocales".

"¡Por dios!", espeta El Gran Wyoming, que se lleva las manos a la cabeza. "¡Pero si eso lo sabe todo el mundo!", le echa en cara, ya que, en el caso de tener cuerdas vocales, más que cuerdas, "tendrían sogas". "Ahora mismo me gustaría ser mudo como una jirafa para no poder dar explicaciones y no estar aquí", se lamenta Dani Mateo, que reconoce no tener ni idea sobre estos animales.