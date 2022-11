En su monólogo con el que comienza El Intermedio, El Gran Wyoming explica que escogió este nombre "porque tengo una categoría" y sigue un protocolo que aprendió de la monarquía británica. Pero ¿para qué sirve este conjunto de normas?, según Wyoming, la respuesta es muy sencilla: "Para recordar al vulgo quién es".

Sin embargo, el presentador explica que esto no es exclusivo de la monarquía. En nuestro país, "los bancos también tienen un protocolo para que te dirijas a ellos". Por eso, comenta, "se les sugiere que se adscriban a un acuerdo para aliviar el pago de las hipotecas a un millón de hogares y ellos ya verán si lo hacen o no". "Al banco no se le impone nada, se le propone. No se le exige, se le pide por favor. No se le obliga, se le invita, porque son seres superiores, los reyes del siglo XXI", afirma rotundo en el vídeo sobre estas líneas.