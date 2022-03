Dani Mateo y El Gran Wyoming presentan en el plató de El Intermedio 'Los aristorrancios', el espacio donde, convertidos en duques, repasan las noticias de la aristocracia. En el vídeo principal de esta noticia analizan la última noticia del exduque de Palma tras reaparecer ante los medios en el programa 'El partidazo' de la Cope. Allí ha hablado de su etapa en la cárcel, de lo mal que lo pasó al intentar defender del caso Nóos y confesó que quiere dedicarse al mundo del deporte y de la empresa.

"Va a hacer eso a lo que se dedica la gente por la mañana, trabajar", destaca El Gran Wyoming, que alucina al ver que "se ha hecho obrero". "No todo está perdido, podría evitar a rebajarse a trabajar porque, al parecer, le han ofrecido medio millón de euros por escribir sus memorias", destaca El Gran Wyoming. Pero no solo eso, Dani Mateo afirma que Iñaki Urdangarin está haciendo prácticas no remuneradas en el Barcelona. "Está claro que será muy alto, pero hace tiempo que dejó de ser alteza", bromea Wyoming. Puedes ver en el vídeo todo el momento.