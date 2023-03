Después de conocer que Enrique Ossorio está cobrando ayudas sociales para familias vulnerables de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha salido a respaldarle y ha respondido así a si le parecía ético que su vicepresidente cobrara este bono social térmico: "Si fueran ayudas sociales o en detrimento de otras personas, sí me parecería mal. Pero no es lo mismo porque esto no se lo quita a nadie", respondía la presidenta.

"Claro, Ossorio no se lo quita a nadie porque es infinito, sobre todo el que nos roba Pedro Sánchez con los impuestos", ironiza El Gran Wyoming desde el plató de El Intermedio, y propone dos ideas para conseguir ayudas: "O bien os poneis a procrear o hacéis un butrón en el dormitorio de la Moncloa, que es donde está el turrón".