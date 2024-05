"La UCO no encuentra indicios de delito en las acusaciones contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por su actividad profesional", expone Sandra Sabatés. A pocas horas de que el presidente comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre este asunto, hoy se ha conocido este informe y en el que se señala que "los investigadores no han hallado pruebas de tráfico de influencias".

Pilar Alegría sentenciaba que "no hay caso". "No me haría tantas ilusiones", afirma Wyoming. "Aún falta por pronunciarse el VAR, y yo diría que ha sido mano... en concreto ha sido Manos Limpias volviendo a denunciar sin pruebas", añade.

El Partido Popular, por su parte, sigue pidiendo explicaciones a Sánchez por este asunto. El portavoz del PP, Miguel Tellado, señalaba que "la UCO aporta la información que ha podido obtener pero, en cualquier caso, exonerar a alguien de una responsabilidad penal solo le corresponde a un juez".

Además, anunciaba que habían elaborado "un listado de 100 preguntas que los españoles merecen que se les respondan", y que las hacían publicas para que el presidente pudiera prepararlas. "¿100 preguntas para mañana? Pero eso, ¿qué es? ¿Una comparecencia o unas oposiciones a notario?", se pregunta Wyoming.

Wyoming muestra, en exclusiva, un documento en el que se pueden leer las preguntas descartadas por el PP: "¿A partir de que edad es recomendable hacerse un examen de próstata? ¿Con qué aceite es mejor freír los nuggets de pollo? ¿La tortilla con cebolla o sin cebolla?".