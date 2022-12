El enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y el Gobierno parece que favorece los intereses del Partido Popular. Durante la junta nacional del PP, Alberto Feijoo cuestionaba la legitimidad de las acciones de Pedro Sánchez y afirmaba que "esto es una pesadilla política que va a terminar cuando se celebren las próximas elecciones".

"El hecho de que no le guste a uno no lo convierte en ilegítimo", responde Wyoming al líder del PP mientras escenifica la 'pesadilla' de Feijoo, 'Pedri Krueger': "Uno dos, Sánchez viene a por ti; tres, cuatro, rompe España", canta de forma inquietante el presentador de El Intermedio en el vídeo sobre estas líneas, donde también invita al político a "rebajar el tono apocalíptico que no le hace ningún bien ni a usted ni al país que pretende gobernar".