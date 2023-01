Durante la presentación sobre un libro de Alberto Núñez Feijóo, Isma Juárez aprovecha para pedir al líder del PP que le firme un autógrafo a su jefe, El Gran Wyoming. "Qué me dices. Yo creía que Wyoming era gallego, pero ya me han dicho que no", responde Alberto Núñez Feijóo. Pero este no es el único lapsus del político gallego.

"Esto tiene la letra de un médico, ¿qué pone aquí?", pregunta Wyoming, que lee que pone "para el mejor objetivo". "Ese es el programa de Ana Pastor, un poco de pluma tengo... pues nada, lo que me faltaba, no es que las mujeres vean a través de mí es que ya me han cambiado de sexo", afirma entre risas Wyoming, que no da crédito. Puedes ver el cómico momento en el vídeo de arriba.