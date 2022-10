Alejandro Palomas ha escrito un libro para hablar de los abusos y violaciones que sufrió de un religioso que le dio clase y que ha muerto hace unos días sin ser juzgado. "Quiero que quede claro que sufrí abusos y dos violaciones", afirma el escritor, que insiste en que "todo el mundo sabe qué es abusar pero hay que decir cómo es que abusen de ti": "Me manoseaba, intenta penetrarme, me callaba, me encerraba... vivir en el terror más absoluto durante un año y, dentro de ese terror, hubo dos violaciones".

"Me morí, no lo encajé, ya no fui el mismo nunca más", afirma el escritor, que cuenta que en "los niños que son abusados hay una parte de ellos que se muere": "Ya no estás más, vives en una silla de ruedas emocional".

"Mi primera reacción fue vomitar", afirma el escritor, que cuenta qué sintió al enterarse de la muerte de su violador: "Fue una reacción física porque mi relación con él fue física y el cuerpo recuerda". "Esa anoche tuve muchas pesadillas con él", detalla Alejandro Palomas en el vídeo principal de esta noticia, donde puedes ver la entrevista completa de Andrea Ropero.