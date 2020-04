VÍDEOS MANIPULADOS

La ministra de Defensa Margarita Robles confiesa en un vídeo manipulado de El Intermedio que la ha "liado parda" durante la pandemia por coronavirus. "Me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de no sé qué era", comienza explicando en este montaje. "Vamos, que la he liado parda", concluye.