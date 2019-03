Rodrigo Rato llama insistentemente a las puertas de Bankia

VÍDEOS MANIPULADOS

Rodrigo Rato sabe que está metido en un buen lío de pies a cabeza y no sabe qué hacer. Es verdad que según las declaraciones de muchos de sus compañeros de partido, todos sienten pena y no se lo esperaban, pero de momento no sabemos si alguno le ha tendido la mano para ayudarle a salir del embrollo en el que se ha metido. Es por eso que, según las imagenes de 'El Intermedio', el que fue vicepresidente con Aznar ha acudido a las puertas de la entidad bancaria para pedir ayuda. Y tras llamar insistentemente es Rajoy, que casualmente pasaba por ahí, quien le abre.