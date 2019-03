María Dolores de Cospedal: "Cuando los dioses quieren castigar a los pueblos, les envían reyes jóvenes"

VÍDEOS MANIPULADOS

La presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha afirmado con rotundidad que "cuando los dioses quieren castigar a los pueblos, les envían Reyes jóvenes". Enseguida a todos los allí presentes se les vino a la cabeza la imagen del rey Felipe VI, pero ella salió del paso concluyendo: "No digo que esto sea siempre así". Por lo tanto no queda claro si le traicionó el subconsciente, o si es que se prepara tan bien las conferencias que no piensa lo que dice. 'El Intermedio' está intentando conseguir la reacción del rey, tras las declaraciones de Cospedal.