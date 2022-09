Andrea Ropero estrena sección en El Intermedio, 'Cuéntalo', un espacio donde se pretende dar visibilidad a la salud mental y que ésta forme parte de la agenda pública. Es lo que lleva tiempo haciendo Román Reyes, cuya madre se suicidó tras 20 años sufriendo depresión.

En esta entrevista, Román recuerda aquellos difíciles momentos en los que "veías el peligro y muchas veces mi madre me pedía ayuda, la llevaba al hospital y simplemente le cambiaron la medicación". Poco antes de que su madre se quitara la vida, Román explica que le habían dado el alta, aunque él no la veía todavía bien: "La psiquiatra, que hizo lo que podía, me dijo 'me están echando la bronca porque lleva más de un mes'". Este chico afirma que sigue sintiendo la rabia y la impotencia de aquellos días, hasta el punto de que "muchas noches sigo con ataques de pánico y de ansiedad" porque "tengo la convicción de que se podría haber evitado".

"Intento vivir el presente, pero sigo anclado a ese día", comenta Román, que en el vídeo sobre estas líneas asegura que los familiares de víctimas del suicidio no reciben "ningún" apoyo del sistema público y pide educación emocional en los colegios, campañas de concienciación y más psicólogos para combatir este terrible problema. El 024 es el teléfono de prevención del suicidio.