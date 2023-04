El Gran Duque de Wyoming Fitz-Stuart y Daniel Ruiz Mateos del Condado del Alto Hospitalet vuelven a El Intermedio para comentar algunos de los temas de actualidad de la aristocracia. Estos días, todo gira alrededor de "la escapadita" del rey Juan Carlos a Sanxenxo y su posterior viaje a Vitoria. Una parada, al parecer, con fines sanitarios, pues pasó la noche en la clínica dental de un odontólogo amigo suyo, aunque los 'Aristorrancios' creen que no ha ido a hacerse un blanqueamiento porque "la última vez que intentó blanquear algo casi lo empura la Fiscalía".

Wyoming Fitz-Stuart lamenta que el rey emérito haya recorrido más de 6000 kilómetros para "pasar el finde encerrado en casa de un colega" por el mal tiempo para participar en las regatas, pero señala que habrá pasado el tiempo con juegos de mesa: "Tengo entendido que las damas siempre se les dieron bien". Daniel Ruiz Mateos cree que pronto volverá a Sanxenxo porque "se habla de que estaría pensando en comprarse una casita por allí", comenta.

Aunque ambos apuntan que Juan Carlos no es el único Borbón que esta teniendo "mala suerte" estos días, pues explican que Victoria Federica ha atropellado con su carruaje a una chica en la Feria de Sevilla, y destacan que no es la primera vez que tiene un accidente. Estos recuerdan la vez en la que chocó contra varios coches aparcados: "Antes de montarme en un vehículo con Victoria Federica me monto en uno con Ortega Cano". "Qué entretenidos son, nunca defraudan", sentencia el Gran Duque.