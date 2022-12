THE VERY BEST OF... I DIRECTOR DE OXFAM INTERMÓN EN SUDÁN DEL SUR

"Ves gente que vive en casas de cuatro palos y salen cada mañana con una dignidad enorme"

'The very best of El Intermedio' recuerda uno de los reportajes de Gonzo en Sudán del Sur. La ONU aseguraba que no permitirá que se repita un genocidio como el de Ruanda ocurrido en 1994, y que los responsables de los crímenes deberán responder de sus actos. Resulta incuestionable que países como Sudán del Sur requieran de ayudas internacionales con urgencia, sin embargo la crisis está motivando recortes drásticas en la ayuda a la cooperación al desarrollo en diversos países. En el caso de España estos recortes alcanzan un 23,4%.