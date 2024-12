'Trump', 'Díaz Ayuso' y 'Abascal' colocan el árbol y cantan una versión ultra de 'All I Want For Christmas Is You'

En la última entrega de 'Fachas' del año, 'Santiago Abascal', 'Donald Trump' e 'Isabel Díaz Ayuso' han colocado su particular "Christmas Tree" en el "quinto extrema derecha". Además, han cantado su particular versión ultra del mítico 'All I Want For Christmas is You': "All I Want for Christmas is Donald Trump", con el que han felicitado al líder republicano por su victoria en las elecciones.

Además, 'Isabel Díaz Ayuso' les ha regalado a los dos un gorro de reno, aunque le ha recomendado a 'Abascal' tener cuidado por si se encontraba con el emérito. Aunque, el líder de Vox le ha contestado que ya tenía el suyo de "El Cid Navideño", ya que el que le ha regalado "con tanta luz parece del lobby del Orgullo Gay". Por su parte, 'Trump' le ha obsequiado a la presidenta de la Comunidad de Madrid con la Secretaría de Inmigración y le ha pedido que haga "lo mismo que hiciste con Pablo Casado, mandarlo bien lejos".

Después, 'Abascal' ha caído en la cuenta de que falta un Belén "como Dios manda. Con un niño Jesús, María y José, una familia tradicional, sin experimentos raros y sin un caganer separatista". Idea que no le ha gustado demasiado a 'Trump', que les ha acusado de tener "nombres mexicanos". Asimismo, 'Isabel Díaz Ayuso' le ha recriminado a 'Abascal' que "mucho hablar de la España que madruga, pero con lo vago que eres, nos dejarías aquí el Belén hasta que el niño hiciese la primera comunión".