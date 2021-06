El amor por la lectura de Sonsoles Soto convirtió a esta mujer castellano leonesa en una celebridad en las redes sociales al leer una poesía erótica sin tapujos. Ahora, Thais Villas ha querido entrevistara en El Intermedio.

"Yo siempre he sido abierta, lo que pasa es que no tanto como ahora, porque ahora es cuando ya me puedo permitir el lujo de hablar lo que quiera. ¿Por qué no puedo hablar como un hombre de sexo?", se ha preguntado Sonsoles, que ha asegurado que hasta hace poco se autocensuraba. Así, Sonsoles Soto ha querido mandar un mensaje a todas aquellas personas que aún no se han liberado.

El poema erótico de Sonsoles Soto que 'calienta' a Thais Villas

La escritora ha recitado unos versos del poema 'Acariciando tu piel' a petición de Thais Villas, cuya reacción puedes ver en este vídeo de El Intermedio.