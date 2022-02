El cáncer sigue siendo la segunda causa de mortalidad de los países europeos. Raquel Haro, escritora de 'Me falta una teta' y guionista de El Intermedio durante una década, ha narrado a Thais Villas todo lo que conlleva ser paciente de cáncer. "Al principio tenía mucho miedo de morirme y yo decía 'si me muero, tengo que escribir algo que mi hijo pueda ver'", ha expuesto Haro, que formó un canal para hacer vídeos sobre sus sentimientos.

Finalmente, acabó creando 'Me falta una teta'. "Me preocupaba mucho que mi hijo me viera calva, y estuve tres meses durmiendo con peluca. He pagado muchas veces mi mal humor con la gente que más te cuida", ha destacado. En el vídeo principal de esta noticia cuenta algunas de sus experiencias, como cuándo pudo contárselo a su hijo y cuál fue su reacción.

El duro relato de Raquel Haro sobre cómo es enfrentarse a un cáncer

Las expresiones populares como 'luchar' contra la enfermedad o la creencia de que el cáncer tiene un origen emocional pueden dañar a los pacientes. Raquel Haro explica su experiencia.