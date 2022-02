Cuando a Raquel Haro, guionista y escritora, le detectaron cáncer de mama, le invadieron los miedos: "Al principio tenía mucho miedo de morirme y yo decía 'si me muero, tengo que escribir algo que él pueda ver'". Por este motivo, comenzó a escribir un blog en el que narraba cómo se sentía.

Ahora, ha contado en El Intermedio en una entrevista con Thais Villas cuáles son los momentos más incómodos de exponer a la sociedad tu enfermedad: "Me reventaba que me dijeran 'tienes que ser positiva, eso influye mucho en tu curación' o que me dijeran 'el cáncer tiene un origen emocional'", ha aseverado. En el vídeo principal de esta noticia explica todo aquello que no se debería producir.

Raquel Haro relata el emotivo momento en el que se vio por primera vez sin un pecho

"Las palabras son muy importantes, y mutilado era una palabra muy fea", ha explicado Raquel Haro, que ha asegurado que no se atrevía a mirarse al espejo y que fue su amiga quien le animó a hacerlo, mientras su hijo las miraba. Lo describe en este vídeo: