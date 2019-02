"Los 40 son los nuevos 30": estas son las experiencias de dos mujeres que fueron madres a esa edad

Según datos del Instituto Nacional de Estadística ya hay más madres de 40 años que de 25. Thais Villas entrevista a dos mujeres que escogieron ser madres con 40 años. ¿Qué les llevó a tomar esa decisión?

En ambos casos fue una consecuencia de un "combo" cosas: enamorarse, tener una pareja y decidir formar una familia. Anteriormente no se lo habían planteado. "Ni se me pasaba por la cabeza", dice Silvana Rodríguez.

Beatriz Miranda, es periodista y reconoce que desde los medios "hay una especie de prejuicio subyacente de que si no eres madre te falta algo". Por su parte, Silvana cree que "está cambiando el concepto"." Hoy en día eres mamá porque quieres, no porque debes. No te lo planteas como una obligación", explica.

La estabilidad económica y estabilidad laboral fueron dos factores importantes a la hora de lanzarse a tener un hijo. Aun así, Beatriz dice que es consciente de que ser madre puede que le pase factura "a la hora de seguir evolucionando profesionalmente, por la conciliación". Para Silvana, que es autónoma, la conciliación es más fácil: "Aunque es súper duro, puedo trabajar por las noches y adaptarme".

Sobre si creen que hay diferencias entre ser madre a los 40 o más jóvenes, ambas coinciden: la edad les ha hecho ganar confianza. "Con 25 años hubiese sido más influenciable, ahora pienso 'lo haré de la mejor manera que pueda', y ya está", confiesa Miranda.

Thais Villas también ha entrevistado a la matrona María Sanz, para hablar sobre la situación de la maternidad en España. "Cada vez somos madres más mayores porque no tenemos condiciones laborales ni sociales", explica María.