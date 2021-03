Esty Quesada, más conocida como 'Soy una Pringada' arrasa en YouTube, donde acumula más de 300.000 suscriptores. Thais Villas la ha entrevistado en El Intermedio, donde ha explicado cómo comenzó a hacer vídeos para desahogarse: "Yo quiero escapar de aquí, no puedo escapar porque estoy en Barakaldo, no tengo dinero, soy pobre, y estoy depresiva y me quiero morir", recuerda.

Preguntada por cuál fue la reacción de su familia al enterarse de que quería dedicarse a esto, Esty explica que le dijeron "lo de puto siempre que dicen las familias". "Yo antes de ser youtuber, dije 'quiero estudiar cine, quiero ser directora de cine'", recuerda, asegurando que le dijeron: "Estudia algo con salidas".

"Nadie creía en mí", ha afirmado la youtuber, que no obstante sostiene que esto cambió cuando alcanzó el pico de su carrera. Entonces, los comentarios cambiaron: "Ay, siempre supimos que eras una estrella, ay qué guay, siempre supimos que ibas a hacer esto". "Mentira. No creíais en mí y ahora que se gana dinero de la pasión de una, ahora creéis. Pues no me sirve", ha aseverado. Puedes ver la entrevista en el vídeo principal de esta noticia.

El mensaje de 'Soy una pringada' a los niños que sufren bullying

Durante la entrevista, 'Soy una Pringada' también ha lanzado un rotundo mensaje a los niños que, como ella en el pasado, sufren bullying. "La gente que te hacía bullying en el colegio te acabará admirando y te acabará lamiendo el culo", ha aseverado. Puedes ver su reflexión completa al respecto aquí: