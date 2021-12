Cuca Gamarra saca su lado más desenfadado con Thais Villas. La colaboradora de El Intermedio ha logrado que la 'popular' le enseñe una de sus aficiones favoritas: correr. Así, tras una larga carrera, ha logrado destapar el lado más íntimo de la política.

Así, Gamarra ha confesado que en el Congreso no ha encontrado el amor, pero ha reconocido que no le importaría enamorarse: "Si tienes un amigo que creas que me pudiera interesar... tiene que tener sentido del humor, ser interesante y que le guste mucho salir".