Paula Ribó, más conocida como Rigoberta Bandini, es la artista que ha conquistado al público del Beniform Fest y de Eurovisión con su tema 'Ay Mamá'. A pesar de que su nombre no le suene gran parte del público, lo cierto es que ha cosechado grande éxitos musicales como 'In Spain We Call it Soledad' o 'Perra'.

Esta cantante barcelonesa nacida en 1990 se abrió hace unos meses en una entrevista con Thais Villas y relató cómo nació su proyecto artístico y el éxito que ha cosechado.

Ella explicó que se lleva "bastante bien" con su alter ego, aunque admitió que le "da un poco de rabia" su rápida popularidad: "Rigoberta es una consentida, ha llegado al mundo y todo le va bien".

Además, explicó lo que ha supuesto para ella recibir feedback por parte de gente a la que admira, como que le empiece a seguir en redes Candela Peña o que Jordi Évole -"que para mí es como dios", apunta- le escriba para decirle que va a su concierto: "Impacta mucho", reconoció.

La cantante además, habló sobre su canción 'Perra', que muchas personas han adoptado como un himno feminista. Aunque admitió que no la creó con este objetivo en mente, señaló que a ella le ha empoderado: "A mí me ha empoderado. Cantarla me daba buen rollo, me hacía subir la energía".

¿Hay que ser un poco perra para sobrevivir en el mundo?, le preguntó Thais Villas, a lo que respondió con rotundidad: "Creo que sí, que es necesario ser muy perra". A pesar de ello dijo que posee "capacidades de desconexión muy buenas" y lanzó una reflexión: "Esta mierda de las mujeres multitasking, es que ¿quién se lo ha creído?".