El jueves pasado, hablando del decreto de excepción ibérica aprobado para poner tope al precio del gas, el equipo de El Intermedio utilizó un mapa en el que faltaban algunos territorios de España, como bien ha resaltado un espectador del programa en redes sociales: "Oye, me parece un poco feo que, en el mapa de Europa para representar la excepción ibérica, dejéis Baleares en otro color al resto de España como si fuera otro país y Canarias ni la representáis", se quejaba.

Sin embargo, y a pesar de que el espectador es "muy observador", como destaca El Gran Wyoming, "no lo es tanto como él se cree". Porque en el mapa no solo faltan las islas, sino que, además, parece que Ceuta y Melilla ni existen porque no aparecen representadas. "Te reconozco", le comenta a Andrea Ropero, "que echo de menos ese tiempo en el que los espectadores eran como este mapa... ¡Mudos!", espeta provocando las risas del público. En el vídeo principal de la noticia puedes volver a ver el baño de realidad de El Gran Wyoming a un espectador con reflexión incluida.