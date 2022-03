Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a la Asamblea de Madrid con una actitud beligerante. Se trata de su primera intervención en un pleno desde que hace un mes estallara el escándalo de los contratos que vinculan a su hermano con la Comunidad de Madrid. Ayuso ha anunciado que llevará a la Fiscalía contratos del Gobierno central durante la pandemia como contraataque.

"Ayuso, contraataca", destaca El Gran Wyoming, que reflexiona sobre ello en el plató de El Intermedio como si fuera una película: "Qué ganas tengo de ver esta parte, la primera parte era cine de terror, se titulaba 'Ayuso contrata'". Además, Ayuso ha usado las preguntas de la oposición sobre su hermano para atacar al feminismo: "Ese 8M de pijas sin responsabilidad no me va a decir cómo hacer las cosas, que nunca ha ayudado a nadie de su familia, a la que le va mucho peor desde que estoy aquí". El Gran Wyoming desmonta tajante en el vídeo de arriba las palabras de Ayuso sobre su familia: "No se trata de machismo ni de feminismo, sino de favoritismo".