El punto de desahogo de El Intermedio sale a la calle para recoger el descontento de los ciudadanos respecto a las entidades bancarias. En 'Estoy hasta las comisiones', muchos de los encuestados se quejan de la poca atención que reciben las personas mayores en las sucursales bancarias, así como el hecho de que "mi banco me cobre por todo", señala una mujer.

"Mi banco me sube 300 euros mi hipoteca y ellos se llevan solamente beneficios", se queja otra entrevistada, mientras otro recuerda que "nosotros rescatamos a los bancos y ellos no nos dan nada". Por su parte, otro ciudadano asegura estar 'hasta las comisiones' "de que me obliguen a tener seguro de vida, seguro de hogar, seguro de todo y que encima me hayan subido la hipoteca y si no los tengo me cobran por todo". Puedes ver las quejas de los españoles en el vídeo sobre estas líneas.