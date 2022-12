Soledad Gallego-Díaz o cómo hacer historia rompiendo techos de cristal en el periodismo

La nueva directora de 'El País', Soledad Gallego-Díaz, charla con Sandra Sabatés en 'Mujer tenía que ser' de El Intermedio sobre cómo afronta ser la primera mujer que dirige el periódico. Además, analiza la discriminación por género que viven las mujeres en el periodismo: "Durante muchos años ha sido imposible colocar mujeres en niveles de dirección y en los sitios de opinión porque es dónde se influye".

La respuesta de Soledad Gallego-Díaz ante la pregunta machista de un director sobre su posible maternidad

Soledad Gallego-Díaz habla en El Intermedio con Sandra Sabatés en Mujer tenía que ser sobre el machismo que ella misma ha vivido en el mundo del periodismo durante su carrera: "Un director me dijo que no me iba a dar una plaza por si me quedaba embarazada".