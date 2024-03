Cristina Gallego se convierte un día más en la 'Señora bien' de El Intermedio, que viene con 'regalo' incluido: "Unas mascarillas, se las hacéis llegar a Sánchez, que con los chanchullos que hacen en su Gobierno, con esto se sacan el finiquito de Ábalos y les da para contratar un asesor nuevo", comenta.

Sin embargo, 'Piluchi' viene a hablar de la aprobación en Francia de la introducción del aborto en la Constitución, convirtiéndose así en el primer país del mundo que lo hace. "Ahora su lema va a ser 'Liberté, egalité y a tu nieto lo aborté'", comenta la ultraconservadora de El Intermedio.

"Los niños ya no van a venir de París, y cuidado que no maten también a la cigüeña", comenta la 'Señora bien'. "Puede que a usted no le guste, pero lo que hacen es blindar los derechos de las mujeres francesas y que no se utilicen como arma política", le comenta Wyoming, a lo que 'Piluchi' responde que "no te gustará tanto cuando no queden niños en España y solo haya mujeres viejas sin niños, sin maridos y una habitación llena de gatos y copas menstruales".

Sobre el reparto de bragas menstruales, compresas reutilizables y copas menstruales en Cataluña, la 'Señora bien' muestra su indignación y afirma que "ya que estamos, por qué no un barreño, y lo que quede ahí lo usáis de tinte natural para poneros el pelo granate, como os gusta".