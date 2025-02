La 'señora bien' 'apoya' el comentario racista de una diputada de Vox: "De aquí a nada necesitamos otra vez a don Pelayo"

Cristina Gallego visita El Intermedio convertida en la ultraconservadora 'Piluchi, la señora bien' para hablar sobre el nacimiento de un bebé en un pequeño pueblo de Zamora, Vega de Villalobos. La 'ultraconservadora' explica que "llevaba 18 años sin nacer un niño y, por fin ha nacido uno pero no es ni zamorano, ni vegués, porque es morito y se llama Ayoub".

"Para un periquito pues muy bien pero para un niño... no me digas tú", añade 'Piluchi'. "Mejor me callo", afirma, "porque no me pase como a mi amiga Rocío, que la han denunciado porque en este país solamente se castiga decir la verdad o si eres el novio de Ayuso".

Sandra Sabatés explica que la 'ultraconservadora' se refiere a un tweet publicado por la diputada de Vox Rocío de Meer donde enlazaba la noticia de este nacimiento asegurando que "el futuro de este país es tenebroso". "Y tanto", añade 'Piluchi'. "Si ha nacido en España, el niño es español, señora patriota", responde el Gran Wyoming a 'Piluchi'.

"No es de aquí", responde indignada la 'señora bien'. "Cada vez están llegando más arriba... de aquí a nada necesitamos otra vez a don Pelayo", afirma, "aunque seguro que le llamaban fascista, o racista o machista como le ha pasado a la diputada de Vox Rocío Aguirre por decir lo que todas pensamos: que la menopausia no le importa nada a los españoles".

"No sé que problema hay en dedicar más en destinar más fondos a la investigación médica de un periodo de la vida que afecta a la mitad de la población", responde Sandra. "Madre mía con Rocío Aguirre... es digna sucesora de su hermana Esperanza", apunta Wyoming, "la única diferencia entre las dos es que a una no le gusta la menopausia y a la otra no le gusta la regla... la regla que prohíbe aparcar en el carril bus".