Durante su entrevista enEl Hormiguero, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, mostró su faceta más desenfadada, pero también detalló algunas de las leyes que pretende modificar en caso de llegar al Gobierno.

Una de ellas es la ley trans, y así habló de ella: "No respeta el sexo biológico, lo vulgariza, no respeta que una persona que se está formando, un adolescente que tiene 15-16 años pueda adoptar unilateralmente la decisión de cambiar de sexo que es una cuestión, una cirugía irreversible, creo que necesita dictamen médico, seguimiento médico, un mínimo de periodo de reflexión y mientras sean menores, el consentimiento de los padres".

Tras escuchar sus críticas, Wyoming respondió rotundo: "Vaya, esto está muy bien, pero el señor Feijóo no se ha enterado de nada de qué va la ley trans. Facilita el cambio de sexo en el Registro Civil y en el DNI, no en el quirófano. No se obliga a nadie a operarse, ni a hormonarse, ni a seguir ningún tratamiento".

"Señor Feijóo, la próxima vez que hable de una ley, léasela, hombre. Están todas en el BOE. No es muy entretenido, pero no hay mejor lectura para conciliar el sueño, se lo digo", añadió Wyoming.

