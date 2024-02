'Susandra Guasch' y 'Cristiana Gallego' vuelven con 'Goles son señores' para repasar una nueva jornada trepidante de "jugones gañanes", dicen. En Valencia, ha habido gol de Carlos Flores, el delantero centro que Vox fichó en la Comunidad Valenciana, ha metido "una machistada por toda la escuadra", señala Gallego.

No le gustó el momento de la gala de los Goya donde las actrices Antonia San Juan y Marisa Paredes recordaban un diálogo de la película 'Todo sobre mi madre'. "Menos mal que es político y no árbitro porque si no diferencia un diálogo de una película de la realidad, ¿cómo va a diferenciar una falta de un piscinazo?", se pregunta Gallego.

Pero donde ha habido "machistada de roja directa", apunta Sabatés, es en el Ayuntamiento de Huelva, donde "deben pensar que las mujeres estamos para limpiar", comenta. Esta cuenta que allí, la Concejalía de Servicios Sociales, Familias y Accesibilidad ha puesto en marcha un taller para que las mujeres aprendan a limpiar la casa con productos ecológicos y sostiene: "Ya podían haber hecho el taller libre de tóxicos, pero refiriéndose a los 'señoros' que lo han propuesto".

Por último, se trasladan a Australia, donde una televisión decidió aumentarle el pecho a una política en un fotomontaje además de acortarle el vestido. La propia afectada, Georgie Purcell, lo denunció en su cuenta de Twitter y la cadena ha pedido disculpas, pero "echando balones fuera", matiza Sabatés, porque responsabilizó a una IA, que modificó la foto automáticamente. "Ojo que la IA puede ser el fichaje revelación del machismo CF", advierte.