El monólogo sobre la cultura del esfuerzo con el que El Gran Wyoming ha comenzado esta noche el programa de El Intermedio, no pasa desapercibido para Sandra Sabatés que, nada más entrar en plató lanza este 'dardo' a su compañero: "Me parece estupendo que quieras contar tus experiencias sexuales, pero igual no dan para monólogo. Por mucho que estires igual se quedan en microcuento o algo así". Unas palabras que hacen saltar al presentador: "Ya sabes que cuando la cago digo que es el guion y esto se ha notado. Yo hablando de la cultura del esfuerzo", ironiza, provocando las risas de la periodista.

Pero cuando Sandra Sabatés intentaba continuar con el ritmo del programa, El Gran Wyoming sorprendía con esta confesión: "Tengo almorranas en los glúteos de sentarme aquí", lo que ha provocado la risa floja de la presentadora. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de la noticia.