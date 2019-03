Wyoming, sobre la sonrisa de Ana Botella: “Nadie que diga la verdad tiene esa cara”

LA ALCALDESA ESQUIVA LAS PREGUNTAS INCÓMODAS DE LA PRENSA

Después de que Ana Botella anunciase que no se presentaría a las elecciones municipales del mes de mayo, la aún alcaldesa de Madrid, a la pregunta de la prensa sobre si se ha sentido presionada por el Gobierno para tomar la decisión, aseguraba que no tenía “nada más que añadir” a lo que dijo en rueda de prensa el día anterior. Wyoming como experto en lenguaje no verbal concluye: “convencida, convencida de sus palabras no estaba. Fijaos en esa sonrisa”.