Wyoming: "Sánchez no ha conseguido nada en dos años, la gestora del PSOE un Gordo de la Lotería"

LA REFLEXIÓN A UN AÑO

El Intermedio analiza la crisis del PSOE, desde los malos resultados en Galicia y Euskadi así como el empeño de Pedro Sánchez en no apoyar a Mariano Rajoy. Wyoming opina sobre la situación y decide mandar un mensaje a Sánchez: "No se te ocurra volver a Ferraz si no es con un cupón debajo del brazo"