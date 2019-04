Wyoming responde a Rajoy tras 'ventilarse' las preguntas de Cristina Pardo: "¡No ha dicho el 'ya tal', se ha renovado!"

RAJOY NINGUNEA A LA PRENSA

Mariano Rajoy no tenía muchas ganas de responder a Cristina Pardo, a la que sólo dedicó unos segundos para responder a tres preguntas. Wyoming no ha podido evitar sorprenderse: "Tres preguntas en tres segundos, ¡bravo presidente!, se ha renovado, no ha dicho lo de 'la segunda ya tal'".