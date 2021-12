Antes de la celebración de la Conferencia de Presidentes, 48 horas antes de Nochebuena, algunas comunidades ya han empezado a hacer recomendaciones a sus ciudadanos ante el aumento de contagios, como la limitación de asistentes a las reuniones sociales, y también se han mostrado partidarias de recuperar la mascarilla en exteriores. Pero otras, como la Comunidad de Madrid, no están en "condiciones de cambiar la estrategia" ni de imponer nuevas restricciones para atajar la ola de contagios.

Así lo ha trasladado la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, una postura que ha criticado El Gran Wyoming: "Ayuso quiere libertad, no quiere improvisar porque en general no quiere hacer nada". "Mantiene esta actitud en una comunidad en la que la Atención Primaria está muy tensionada, y los ciudadanos tardan días en poder acceder a su médico o a una PCR, cuando no se la tienen que pagar de sus bolsillos. En muchos casos, además, no pueden comunicar su positivo a Sanidad porque nadie les atiende", ha añadido el presentador.